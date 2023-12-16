В Белгородской области за сутки зафиксировали более 40 обстрелов

Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, пострадавших и повреждений нет

ТАСС, 16 декабря. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область 41 раз за сутки, в том числе восемь взрывных устройств сбросили с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Один украинский БПЛА сбит, пострадавших и повреждений нет, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Шебекинском городском округе по МАПП (международный автомобильный пункт пропуска - прим. ТАСС) "Шебекино" - выпущено 13 минометных снарядов, по селам Новая Таволжанка и Муром - по два минометных снаряда. Также в Муроме противник сбросил с БПЛА один осколочный боеприпас. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - написал он.

По данным Гладкова, в Белгородском районе по селу Журавлевка было выпущено четыре артиллерийских снаряда, из гранатомета обстреляли село Щетиновка - зафиксировано два выстрела, в селах Красный Хутор и Журавлевка с БПЛА сброшено три и четыре осколочных боеприпаса соответственно, пострадавших и разрушений нет. Он добавил, что в Борисовском районе из гранатомета обстреляли окраину села Богун-Городок - зафиксировано четыре выстрела, обошлось без последствий.

"В Волоконовском районе под минометный обстрел попала окраина хутора Старый - установлено три прилета. <...> В Краснояружском районе по окраине поселка Задорожный выпущено три артиллерийских снаряда. Пострадавших и разрушений нет. Над селом Репяховка системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа, обошлось без последствий на земле", - написал губернатор Белгородской области.