В Петербурге раскрыли схему мошенничества при аудите пожарных рисков в метро

Сумма ущерба, причиненного бюджету Санкт-Петербурга, превысила 60 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы Санкт-Петербурга направили в суд уголовное дело о мошенничестве на сумму свыше 60 млн рублей при реализации государственного контракта на проведение аудита пожарных рисков в метрополитене. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Следователем ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области направлено в суд уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по обвинению 42-летнего бывшего сотрудника службы пожарной безопасности метрополитена и 40-летнего генерального директора коммерческой компании, осуществляющей аудит пожарных рисков. Следствием установлено, что в 2017 году между метрополитеном и крупной городской фирмой, оказывающей услуги по независимой оценке пожарных рисков, был заключен договор на проверку соответствия объектов метрополитена требованиям пожарной безопасности. <…> Однако, как установило следствие, проведение аудита пожарных рисков на объектах метрополитена было не единственной целью обвиняемых. Большей частью денежных средств, полученных фирмой по контракту, фигуранты распорядились по собственному усмотрению", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в договоре речь шла об обследовании помещений станций метро на соответствие требованиям пожарной безопасности, чтобы получить основание для присвоения службой пожарного надзора МЧС России пониженной категории риска проверенному объекту и снизить количество плановых проверок.

"Свои услуги коммерческая организация оценила в 92 млн рублей. На эту сумму и был заключен государственный контракт. <...> Проведенная судебная экономическая экспертиза показала, что реальная стоимость выполненных работ составляет 30 млн 624 тыс. 930 рублей. Тем самым бюджету Санкт-Петербурга был причинен материальный ущерб на сумму 61 млн 375 тыс. 70 рублей", - отмечается в сообщении.

Обоих обвиняемых задержали сотрудники регионального управления ФСБ России в январе 2022 года. Бывшему сотруднику метрополитена избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Генеральный директор коммерческой компании, находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.