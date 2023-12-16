В Приангарье задержали студента по делу о возбуждении ненависти с применением насилия

Ему грозит до шести лет колонии

ИРКУТСК, 16 декабря. /ТАСС/. Следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении студента, который, по версии следствия, выкладывал в Telegram-канал видеозаписи совершенных им нападений на граждан неславянской внешности. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Шелеховского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенное с применением насилия). По версии следствия, осенью текущего года молодой человек создал Telegram-канал, где размещал видеозаписи совершенных им нападений с применением насилия на граждан неславянской внешности на территории Иркутска и Шелехова", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы ГУ МВД по региону, студент задержан при содействии сотрудников СОБР управления Росгвардии. Сколько человек пострадали от его действий, не сообщается. Санкция статьи, по которой возбуждено дело, предусматривает минимальное наказание в виде штрафа от 300 до 600 тыс. рублей, максимальное - лишение свободы на срок от трех до шести лет.