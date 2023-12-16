СК возбудил уголовное дело после объявления в розыск на Украине патриарха Кирилла

Предстоятеля РПЦ обвиняют в "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил принять меры к розыску должностных лиц СБУ и МВД Украины в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рамках возбужденного уголовного дела. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В рамках расследования Следственным комитетом России уголовного дела по ст. 299 УК РФ о незаконном привлечении святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла к уголовной ответственности председатель Следственного комитета России А. И. Бастрыкин поручил принять меры к розыску конкретных должностных лиц Службы безопасности и Министерства внутренних дел Украины, принявших незаконное решение о его уголовном преследовании", - сказали в пресс-службе.

Ранее МВД Украины объявило патриарха Кирилла в розыск на основании предъявленного ему обвинения сотрудниками СБУ. Согласно базе данных МВД, патриарх числится в розыске с 11 ноября. Он находится в категории "лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования". Патриарх обвиняется в "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Также там указана мера пресечения, которая заключается в содержании под стражей. В карточке не уточняют, что речь идет о патриархе Московском и всея Руси Кирилле, однако прикреплено фото патриарха и указано его мирское имя Владимир Гундяев.