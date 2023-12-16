В Ростовской области восстановили электроснабжение половины потребителей после непогоды

В работах по устранению технологических нарушений участвуют почти 100 бригад

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 декабря. /ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение более половины потребителей Ростовской области, оставшихся без света из-за аномальных погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе филиала "Россети Юг".

"Россети Юг" восстановили электроснабжение более 50% потребителей Ростовской области, пострадавших во вторую волну непогоды, которая накрыла регион в ночь с 14 на 15 декабря. В их числе потребители района Александровка в Ростове-на-Дону и города Аксая. За сутки специалисты филиала "Россети Юг" - "Ростовэнерго" в непрерывном режиме выполнили значительный объем технических мероприятий и восстановили работу более 750 энергообъектов", - говорится в сообщении.

В работах по устранению технологических нарушений участвуют почти 100 бригад - около 400 человек и свыше 130 единиц спецтехники, задействовано 30 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 3,9 МВт. "Восстановительные работы продолжаются непрерывно в круглосуточном режиме. Там, где это возможно, потребителей подключают по резервным схемам и к резервным источникам электроснабжения. Одновременно энергетики проводят плавку гололеда на проводах линий электропередачи 35-110 кВ", - добавили в пресс-службе.