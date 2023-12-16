На севере Москвы в ресторане произошел пожар

Эвакуировано около 150 человек

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел в вентиляции ресторана на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"По адресу: улица Вятская, дом 27, строение 7, в ресторане в вентиляции произошло возгорание. Информация по пострадавшим и площадь возгорания уточняются", - сказал собеседник агентства.

По его словам, люди, предварительно, покинули помещение. Принимаются меры к тушению пожара.

Позже в пресс-службе столичного ГУ МЧС сообщили об эвакуации 150 человек. "До прибытия пожарно-спасательных подразделений здание покинули порядка 150 человек. Принятыми мерами в 21:13 пожар полностью ликвидирован на площади 10 кв. м", - сказали в пресс-службе. В МЧС добавили, что информация о пострадавших не поступала.

Согласно информации из открытых источников, по этому адресу находится ресторан советской кухни Slava.

В новость внесены изменения (21:28 мск) - добавлена информация о ликвидации пожара.