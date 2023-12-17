На 21-м км МКАД столкнулись несколько автомобилей

Информация о пострадавших уточняется

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 21-го км МКАД. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внутренней стороне 21-го км МКАД (перед развязкой с Каширским шоссе) столкнулось несколько грузовых и легковых автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.

Детали произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение транспорта по внутренней стороне МКАД в районе аварии возможно по двум полосам из пяти.