В аэропорту Волгограда задержали несколько рейсов после атаки БПЛА

В их числе три рейса из Москвы

ВОЛГОГРАД, 17 декабря. /ТАСС/. Несколько рейсов на прилет и вылет задержаны в аэропорту Волгограда после попытки атаки с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на объекты в Волгоградской области, следует из данных онлайн-табло.

По данным онлайн-табло волгоградского аэропорта, задержаны три рейса из Москвы, а также два в столицу и один в Стамбул.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что системы российской ПВО ночью уничтожили и перехватили 33 украинских БПЛА над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.

Позже там же сообщили об уничтожении еще двух БПЛА над Волгоградской областью.