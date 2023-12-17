В Псковской области из-за непогоды 5,5 тыс. человек остались без электричества

В регионе прошел мокрый снег и дождь

ПСКОВ, 17 декабря. /ТАСС/. Порядка 5,5 тыс. человек в Псковской области остались без электроснабжения в своих домах из-за дождя и мокрого снега, сообщили в Минэнерго России. Сейчас в регионе ясная погода, температура воздуха около плюс двух градусов, минувшей ночью в некоторых муниципалитетах региона прошел дождь.

"Из-за ухудшения погодной обстановки в Псковской области (дождь, мокрый снег, налипание мокрого снега) зафиксированы новые отключения потребителей. По данным на 10:00 мск, без электроснабжения остаются 5,5 тыс. человек", - отмечается в сообщении ведомства в официальном Telegram-канале.

По данным пресс-службы "Россети Северо-Запад", циклон принес в Новгородскую и Псковскую области мокрый снег, гололед и шквалистый ветер, в связи с чем энергетики работают в режиме повышенной готовности. В Псковской области - в особом режиме. "На смене 141 аварийная бригада. Привлечена 151 единица техники", - говорится в сообщении.

Это уже не первое отключение электричества на территории региона за последнюю неделю. В среду более восьми тысяч человек остались без электроснабжения в Псковской области из-за снегопада и оттепели. Тогда непогода привела к отключению электричества в 658 населенных пунктах региона. В субботу специалисты восстановили основную электрическую сеть региона.