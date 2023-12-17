В Москве два человека пострадали в ходе конфликта со стрельбой

Инцидент произошел в районе Некрасовка

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Конфликт между тремя мужчинами на юго-востоке Москвы закончился стрельбой, пострадали два человека. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел накануне вечером в районе Некрасовка. Между тремя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из его участников выстрелил из травматического пистолета в сторону своих оппонентов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, два человека пострадали, они с ранением в грудь доставлены в больницу. В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили ТАСС, что конфликт произошел на бытовой почве. "Все участники инцидента установлены, по данному факту проводится проверка", - сказали в пресс-службе.