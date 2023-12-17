В Пермском крае в ДТП с грузовиком погибли женщина и двое детей

Обстоятельства случившегося устанавливаются

ТАСС, 17 декабря. Женщина и двое детей погибли при столкновении двух легковых автомобилей и грузовика в Пермском крае. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

По предварительной информации, в 13:30 (11:30 мск) на 139-м км трассы Пермь - Екатеринбург женщина - водитель Kia выехала на встречную полосу, где столкнулась с легковым Chevrolet и грузовиком Volvo. "В результате ДТП женщина и двое несовершеннолетних пассажиров Kia скончались от полученных травм", - сообщили в управлении.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются.