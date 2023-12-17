В Ростовской области из-за аварии на сетях ограничили водоснабжение

Министр жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Сизиков отметил, что бригада специалистов приступила к земляным работам

ТАСС, 17 декабря. Водоснабжение ограничили в городе Зернограде в Ростовской области из-за аварии на водоводе. Об этом сообщил в Telegram-канале министр жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Сизиков.

"В связи с аварийной ситуацией на водоводе диаметром 300 мм в городе Зернограде (переулок Западный), остановлена работа насосной станции четвертого подъема Гундорово-Гуковского водовода. Водоснабжение города ограничено", - написал он.

Сизиков уточнил, что бригада специалистов приступила к земляным работам. Характер утечки и сроки восстановления уточняются.

По данным из открытых источников, в Зернограде проживают около 25 тыс. человек.