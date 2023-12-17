В Дагестане в ДТП погиб ребенок

Еще пятеро пострадали

МАХАЧКАЛА, 17 декабря. /ТАСС/. Один несовершеннолетний погиб и еще пять человек пострадали в результате ДТП, случившемся в Буйнакском районе Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

"На автодороге Буйнакск - Гимры - Чирката житель Каспийска, управляя автомобилем Lada Kalina, не справился с управлением, съехал на обочину встречного направления и столкнулся со стоящим на обочине автомобилем Foton. В результате ДТП пассажир Lada Kalina, девятилетняя девочка, от полученных тяжких телесных повреждений скончалась на месте происшествия. Водитель и четыре пассажира Lada Kalina - трое несовершеннолетних в возрасте 2, 8 и 17 лет и 38-летняя жительница Каспийска - с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

В аварии в Буйнакском районе погиб девятилетний ребенок.