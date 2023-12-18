На юге Сахалина из-за аварии частично нарушилось энергоснабжение

Речь идет о селе Мицулевка

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Авария на сетях в понедельник частично нарушила энергоснабжение села Мицулевка на юге Сахалина, сообщили ТАСС в компании "Сахалинэнерго".

"Ведутся ремонтно-восстановительные работы", - сообщили в компании.

По данным компании, авария затронула пять улиц. Остаются обесточенными около 50 домов, а также социально значимые объекты: водозабор и фельдшерско-акушерский пункт.

Мицулевка - населенный пункт в Анивском районе на юге Сахалина. В нем проживает около 200 человек.