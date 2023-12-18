В Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 4,5

Сейсмособытие зафиксировали в 10 км от горнолыжного курорта "Шерегеш"

ТАСС, 18 декабря. Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано в 10 км от поселка Шерегеш Таштагольского района Кемеровской области, где располагается горнолыжный курорт. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

По его информации, землетрясение произошло в 04:02 мск северо-западнее поселка на глубине 10 км.

В дирекции "Шерегеша" уточнили ТАСС, что происшествие никак не повлияло на работу курорта. Остановка нескольких подъемников связана с низкими температурами до минус 34 градусов.

Горнолыжный курорт "Шерегеш" является одним из самых популярных в Сибири. В зимнем сезоне 2022-2023 годов здесь отдохнули около 2,3 млн человек со всей страны.