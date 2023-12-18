На Урале с ИВЛ сняли младенца, которого мать выбросила на мороз

Состояние ребенка оценили как тяжелое, но стабильное

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Врачи сняли с ИВЛ новорожденного ребенка, мать которого выкинула его в пакете на улицу в мороз в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

Новорожденного обнаружили в сугробе на улице Краснофлотцев в Екатеринбурге. "Состояние ребенка тяжелое, но стабильное. Врачи сняли кроху с ИВЛ и готовят его к переводу из реанимации в отделение патологии новорожденных областной детской клинической больницы. Ребенку оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

15 декабря сообщалось, что 20-летняя жительница Екатеринбурга выкинула в пакете новорожденного ребенка на улицу в мороз. Возбудили уголовное дело о покушении на убийство. В СУ СК по региону сообщали, что злоумышленница осознавала, что из-за мороза ребенок через непродолжительное время погибнет. Мальчика удалось спасти благодаря прохожему, который его обнаружил в сугробе у подъезда.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых рассказал также, что ребенка в срочном порядке госпитализировали в неонатологическое отделение одного из роддомов Екатеринбурга, где сейчас врачи борются за его жизнь. Мальчику весом около 2,5 кг и ростом 50 см не более суток, ребенок родился доношенным.