В Дзержинском обрушилась кровля автосервиса и повредила 11 автомобилей

Площадь обрушения составила 800 кв. м

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Более 10 автомобилей повреждено упавшей кровлей автосервиса в Дзержинском, сообщили ТАСС в областном главке МЧС РФ.

ЧП произошло в воскресенье вечером. "Поступила информации об обрушении кровли в г. о. Дзержинский. При уточнении обстановки установлено, что под тяжестью снежного покрова произошло обрушение кровли навеса открытого типа на территории автосервиса и повреждено несколько транспортных средств. Под обрушенной кровлей находилось 11 припаркованных транспортных средств", - сказали в главке.

Площадь обрушения составила 800 кв. м, устанавливается степень повреждений, полученных автомобилями. Пострадавших в результате ЧП нет. Собственник автосервиса будет самостоятельно проводить разбор завалов.