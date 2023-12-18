В Подмосковье завершили расследование убийства директора строительной компании в 2012 году

Обвиняемый долгие годы находился в розыске и был задержан при переходе границы России

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Один из участников преступный группы, обвиняемый в убийстве генерального директора строительной компании, совершенном в 2012 году, предстанет перед судом в Подмосковье, сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

"Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве генерального директора строительной компании (ч. 2 ст. 105 УК РФ). <…> Собранные доказательства легли в основу обвинения. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в марте 2012 года обвиняемый вместе со своими знакомыми выследил и насильно похитил мужчину в деревне Марушкино. Соучастники вывезли его на машине к реке Клязьме где продолжили его избивать, а затем задушили. Чтобы скрыть следы преступления, соучастники прикрепили к телу потерпевшего 40-килограммовую гирю и скинули в реку. Спустя несколько месяцев вследствие таяния реки тело было обнаружено.

Как отметили в пресс-службе, другие соучастники преступления уже осуждены, а обвиняемый долгие годы находился в розыске. В июле 2023 года обвиняемый был задержан при переходе границы РФ.