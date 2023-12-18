В Краснодаре неизвестный расстрелял строительный вагончик

Погиб один рабочий, еще один ранен

КРАСНОДАР, 18 декабря. /ТАСС/. Неизвестный открыл стрельбу по строительному вагончику в Краснодаре, где находились рабочие, в результате один мужчина получил огнестрельное ранение головы и погиб, еще один ранен. Об этом сообщается в Telegram-канале СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

"В правоохранительные органы краевого центра в ночь на 18 декабря 2023 года поступило сообщение об обнаружении в бытовом вагончике тела 61-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы и ранении его 52-летнего знакомого. По данному факту следователем следственного отдела по Прикубанскому округу Краснодара СКР по краю незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и ч.3 ст.30 ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц)", - говорится в сообщении.

По предварительной версии, неизвестный стрелял по бытовому строительному вагончику, который располагался по улице Боннской, внутри находились двое рабочих. По предварительным данным, стрельба могла производиться из ружья. Пострадавшему причинено огнестрельное ранение ноги, он госпитализирован. Сотрудники краевого следственного управления СКР допрашивают свидетелей, проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия для установления личности подозреваемого и его задержания.