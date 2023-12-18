Донецк и Ясиноватая остались без водоснабжения из-за обстрелов ВСУ

Обесточена фильтровальная станция, сообщили в региональном Минстрое

ДОНЕЦК, 18 декабря. /ТАСС/. Фильтровальная станция обесточена в Донецкой Народной Республике (ДНР) из-за обстрелов украинских войск, в результате без водоснабжения остались Донецк, Ясиноватая и один район Макеевки, сообщили в региональном Минстрое.

"В результате боевых действий обесточена фильтровальная станция. Подача воды в Донецк, Ясиноватую и часть Червоногвардейского района Макеевки 18 декабря осуществляться не будет", - сообщается в Telegram-канале ведомства.

Водоснабжение будет возобновлено после восстановления подачи электроэнергии на станцию.