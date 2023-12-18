Под Воронежем возле подвала дома нашли новорожденного

Возбудили уголовное дело

ТАСС, 18 декабря. Местные жители обнаружили новорожденную девочку в Острогожске Воронежской области, ребенка без присмотра взрослых оставили на лестнице, ведущей в подвал жилого дома, сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), по факту обнаружения на лестничной площадке, ведущей в подвальное помещение дома, распложенного по улице Нарского Острогожска, новорожденного ребенка. Девочка одета по возрасту и сезону, завернута в пеленку и плед способом, не ограничивающим дыхание ребенка", - говорится в сообщении.

По данным СУ СК, ребенка передали под наблюдение врачей в больницу. Кроме того, организовали поиск человека, который оставил ребенка. Для этого специалисты изучают записи с камер видеонаблюдения, опрашивают жильцов дома, семьи "социального риска", а также женщин, состоявших на учете по беременности в женской консультации. Как уточняется в сообщении, следователи просят помочь жителей в розыске матери новорожденного ребенка.