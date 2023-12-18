Иорданские военные вступили в бой с контрабандистами на границе с Сирией

Несколько военнослужащих получили ранения, захвачена партия автоматического и ракетного оружия, заявили в армейском командовании Иордании

БЕЙРУТ, 18 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Иордании пресекли попытку проникновения на территорию королевства группы контрабандистов из Сирии с крупной партией наркотиков. Об этом говорится в переданном телеканалом Al Mamlaka заявлении представителя армейского командования.

"Иорданские погранвойска вступили в столкновение с боевиками и проводят операцию по их вытеснению на сирийскую сторону границы, - говорится в тексте. - В ходе перестрелки ряд военнослужащих получили ранения легкой и средней степени тяжести, их состояние стабильное".

В заявлении указывается, что, помимо наркотиков, которые должны были быть переправлены из Иордании в Саудовскую Аравию и другие нефтедобывающие монархии Персидского залива, захвачена партия автоматического и ракетного оружия.

"В пограничных районах на севере королевства за последние дни было проведено несколько операций против вооруженных контрабандистов, - отмечается в нем. - В результате боевики понесли потери, погиб один иорданский солдат".

Как подчеркнул военпред, "вооруженные силы королевства примут все необходимые меры по нейтрализации бандформирований и не допустят дестабилизации обстановки на границе с Сирией".

5 декабря иорданские военнослужащие застрелили в ходе пограничной операции троих контрабандистов и конфисковали незаконный груз. У нарушителей было изъято 528 гашишных брикета и 233 тыс. таблеток каптагона (стимулятор амфетаминового ряда).

26 октября в небе над границей были сбиты два беспилотных летательных аппарата, на которых контрабандисты пытались переправить партию наркотиков. Рухнувшие аппараты были обнаружены пограничной службой, конфискованные наркотики переданы сотрудникам управления по борьбе с контрабандной торговлей.