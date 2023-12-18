В Домодедове тепловоз врезался в грузовик на переезде

Никто не пострадал

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Машинист тепловоза въехал в грузовой автомобиль "Камаз", который остановился на железнодорожном переезде в Домодедове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"По предварительной информации, машинист, управляя тепловозом, двигаясь по тупиковой ветке, совершил столкновение с грузовым автомобилем "Камаз", остановившимся на железнодорожном переезде", - говорится в сообщении.

Как отметили в главке, в результате ДТП никто не пострадал. Автомобиль и тепловоз получили механические повреждения.

На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства случившегося.