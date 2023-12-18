В Оренбургской области шесть человек доставили в больницу с признаками отравления

Одна пациентка находится в тяжелом состоянии

ТАСС, 18 декабря. Шесть человек с признаками отравления доставили в больницу в Орске Оренбургской области, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"В ГАУЗ "Городская больница Орска" на проспект Никельщиков доставлены шесть пациентов с признаками отравления. Одна пациентка в тяжелом состоянии, находится в реанимации", - сообщили в министерстве.

По информации ведомства, у остальных пяти пациентов - легкая степень отправления. Они находятся в удовлетворительном состоянии, им оказана медицинская помощь, от госпитализации отказываются.

Ранее в местных СМИ сообщили, что шесть человек на скорой помощи увезли из офисного здания в Орске.

По информации администрации города Орска, в понедельник днем в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) сообщили о сильном запахе ацетона в офисном здании на проспекте Мира. На плохое самочувствие пожаловались 10 сотрудников, 6 из них доставили в больницу. Сейчас в стационаре под медицинским наблюдением остается один человек.

"На место выехали службы экстренного реагирования. Специалисты взяли пробы воздуха. Стойкий запах ощущался в помещениях офисного центра. На улице запах отсутствовал", - сообщили в администрации, уточнив, что специалисты Роспотребнадзора исследуют пробы воздуха, после чего будут сделаны выводы об источнике происхождения запаха.