В Белгородской области восстановили электроснабжение, нарушенное обстрелом ВСУ

Губернатор Вячеслав Гладков также сообщил, что по результатам подомового обхода выявлены повреждения в шести домовладениях, одно из них разрушено полностью

БЕЛГОРОД, 18 декабря. /ТАСС/. Специалисты восстановили электроснабжение, которое было нарушено в воскресенье в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины в селе Теребрено Белгородской области.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"Электроснабжение в селе Теребрено полностью восстановлено. По результатам подомового обхода на настоящий момент повреждения выявлены в шести домовладениях, одно из них разрушено полностью", - написал он.

Отмечается, что во вторник специалисты приступят к восстановительным работам.

Ранее губернатор сообщал, что 17 декабря украинские войска обстреляли Теребрено, на границе села шел стрелковый бой. ВСУ выпустили по Теребрено 56 снарядов, были повреждены линии электро- и газоснабжения.