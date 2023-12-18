Число пострадавших в ДТП с автобусом на западе Москвы выросло до пяти

Водитель рейсового автобуса "Нефаз" не справился с управлением и врезался в светофор

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Число пострадавших в результате ДТП с автобусом на западе Москвы выросло до пяти. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"По уточненным данным, в дорожно-транспортном происшествии пострадали пять пассажиров", - сказали в пресс-службе. В ГИБДД добавили, что в отношении водителя автобуса вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего), а также составлены административные материалы по ст. 12.12.1 (проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика) и 12.33 КоАП РФ (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений).

ДТП произошло накануне. Водитель рейсового автобуса "Нефаз" не справился с управлением и врезался в светофор. Ранее сообщалось, что четверо пострадавших в аварии пассажиров госпитализированы.