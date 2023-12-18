В Пензе авария оставила без тепла 24 дома

Прокуратура проводит проверку

ТАСС, 18 декабря. Проверка проводится по факту приостановки теплоснабжения в Пензе, в зону отключения попали 24 многоквартирных дома. Об этом написала в своем Telegram-канале прокуратура Пензенской области.

"Прокуратура <…> организовала проверку по факту приостановления подачи коммунальной услуги по отоплению в 24 многоквартирных дома, два детских садах и школу, расположенных на улицах Минской, Одесской, Ульяновской и проспекте Победы [города] Пензы", - отмечается в сообщении.

В надзорном ведомстве добавляют, что проверят соблюдение температурного режима в детсадах и школе. "Будут установлены причины прекращения подачи коммунальной услуги, дана оценка соблюдению ресурсоснабжающей организацией требований [закона] при предоставлении [услуги]", - подчеркивается в сообщении. При наличии оснований ведомство примет соответствующие меры прокурорского реагирования.