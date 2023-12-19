На исландском полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана

В близлежащем районе планируется ввести режим ЧС, сообщил начальник местной полиции Ульфар Лювикссон

СТОКГОЛЬМ, 19 декабря. /ТАСС/. Извержение вулкана началось вследствие землетрясения магнитудой 4,2 на исландском полуострове Рейкьянес, сообщил Метеорологический центр Исландии.

По информации национальной телерадиокомпании RUV, извержение началось сегодня вечером около 21:00 (00:00 мск) к северу от исландского города Гриндавик на юго-западе Исландии.

Начальник местной полиции Ульфар Лювикссон заявил, что на месте будут работать спасательные команды, а в близлежащем районе планируется ввести режим чрезвычайной ситуации, передает RUV.

Ранее власти Исландии объявили чрезвычайное положение "в связи с высоким уровнем сейсмической активности" на территории юго-западного полуострова Рейкьянес, где находится город Гриндавик.

С конца октября на полуострове зарегистрировали 24 тыс. сейсмических толчков, магнитуда сильнейшего из которых достигала 5,2. Это сигнализирует о высокой вероятности извержения вулкана в регионе.

На территории Исландии находятся 33 активных вулканических системы. С 2021 года на полуострове Рейкьянес произошло три извержения - в марте 2021 года, в августе 2022 года и в июле 2023 года.