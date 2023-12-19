В Хабаровске бывшего таможенника отправили в колонию строгого режима за взятки

Его приговорили к девяти годам лишения свободы

ХАБАРОВСК, 19 декабря. /ТАСС/. Суд в Хабаровске назначил срок в колонии строгого режима и штраф бывшему сотруднику таможни за взятки при экспорте и импорте продукции. Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

"Суд Центрального района Хабаровска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника Амурзетского таможенного поста Биробиджанской таможни, который признан виновным в получении взяток, в том числе в особо крупном размере", - говорится в сообщении. Его приговорили к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 6,4 млн рублей. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с таможенным оформлением и декларированием товаров, на четыре года.

Было установлено, что с 2019 года по 2021 год замначальника таможенного поста систематически получал от гендиректора лесозаготовительной компании взятки на общую сумму около 1,6 млн рублей. Деньги передавались за содействие в выпуске экспортируемых лесоматериалов без таможенного досмотра.

От руководителя другой торговой компании он получил взятку в размере 15 тыс. рублей за быстрый и беспрепятственный контроль импортируемых продуктов, а также за незаконное предоставление служебной информации.