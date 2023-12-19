На юге Сахалина три села частично остались без энергоснабжения

Причиной стала авария на сетях

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Авария на сетях частично нарушила энергоснабжение сел Октябрьское, Покровка и Сосновка на юге Сахалина, сообщили ТАСС в компании "Сахалинэнерго".

"Ведутся аварийно-восстановительные работы", - проинформировали в компании. По ее данным, авария затронула 11 улиц в селах. Обесточены около сотни домов.

Села Октябрьское, Покровка и Сосновка территориально принадлежат к Долинскому району на юге Сахалина. Общая численность населения трех населенных пунктов составляет около 800 человек.