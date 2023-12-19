Экс-директора новосибирского оборонного завода осудили за растрату 155,5 млн рублей

Рустама Исмайлова приговорили к четырем годам и одному месяцу колонии, но освободили от наказания в зале суда, так как засчитали срок содержания в СИЗО

НОВОСИБИРСК, 19 декабря. /ТАСС/. Бывшего временного генерального директора Новосибирского завода искусственного волокна Рустама Исмайлова признали виновным в растрате, мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и приговорили к четырем годам и одному месяцу колонии. Ущерб составил более 155,5 млн рублей. Осужденному засчитали срок содержания в СИЗО, в связи с этим его освободили от наказания в зале суда. Об этом сообщается в группе судов общей юрисдикции "ВКонтакте".

В мае 2023 года Исмайлова приговорили к двум годам колонии по делу о растрате.

"Окончательно Исмайлову Р. И. определено наказание в виде четырех лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. От отбывания наказания в виде лишения свободы Исмайлов Р. И. освобожден ввиду поглощения срока назначенного наказания засчитанным временем содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Исмайлова признали виновным по трем эпизодам ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере), ч. 3 и 4 ст. 159 (мошенничество в крупном размере) и двум эпизодам ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Ущерб от действий Исмайлова составил более 155,5 млн рублей. Суд взыскал с осужденного материальный ущерб.

Исмайлов является фигурантом уголовного дела бывшего топ-менеджера Ростеха Аллы Лалетиной. Как следует из материалов дела, Лалетина с февраля 2018 года по апрель 2019 года, являясь директором по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации "Ростех", получила от Исмайлова взятку в особо крупном размере. Кроме этого, он оплатил Лалетиной и ее семье поездку в Турцию на сумму 3,1 млн рублей, приобрел чемодан Louis Vuitton для матери обвиняемой и соковыжималку, а также передал ей взятку в размере 3 млн рублей для приобретения персидского ковра. В ноябре 2023 года Хамовнический суд Москвы приговорил ее к восьми годам колонии и штрафу в 133,061 млн рублей.

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