Под Астраханью задержали пять иностранцев, находившихся в розыске

Их подозревают в оказании сопротивления представителю власти, мошенничестве, хулиганстве, краже, а также изготовлении или сбыте поддельных документов

АСТРАХАНЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области задержали пятерых иностранцев, находившихся в федеральном розыске, на российско-казахстанской границе под Астраханью. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области в автомобильном пункте пропуска Караузек выявлено и задержаны пять иностранцев, находившихся в федеральном розыске. Задержанные переданы сотрудникам правоохранительных органов для проведения дальнейших процессуальных действий", - говорится в сообщении.

Трое иностранных граждан из республик Центральной и Средней Азии скрывались от правоохранительных органов своих стран. Одного из них подозревают в оказании сопротивления представителю власти, оскорблении, другого - в мошенничестве, третьего - в хулиганстве. Еще двух иностранцев разыскивали российские правоохранительные органы. Одного задержали по подозрению в краже, второго - в подделке, изготовление или сбыте поддельных документов, уточнили в ведомстве.