Петербургская полиция во время рейда по барам изъяла более 3,5 тыс. л алкоголя

К административной ответственности за различные нарушения общественного порядка привлекли 295 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Полиция в Санкт-Петербурге и Ленинградской области изъяла из незаконного оборота более 3,5 тыс. л алкоголя во время рейда по барам и ресторанам в минувшие выходные. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

"В течение суток полицейские города и области успели проверить более 600 увеселительных заведений, кафе, бары, рестораны. В результате из незаконного оборота изъято более 3,5 тыс. л спиртного", - говорится в сообщении.

Кроме того, 295 человек привлекли к административной ответственности за различные нарушения общественного порядка: мелкое хулиганство, распитие спиртных напитков и появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Как отметили в полиции, проверка стала частью первого комплексного рейда по профилактике правонарушений сразу в нескольких сферах - миграции, общепита и безопасности на дорогах. В главке МВД намерены сделать практику подобных рейдов еженедельной.

Во время "миграционной" части проверочных мероприятий в отделы полиции доставили почти 2,5 тыс. иностранцев из ближнего зарубежья. Было установлено, что более 1 тыс. человек находились на территории России с нарушением миграционного законодательства - в отношении них составили административные протоколы. "По результатам административного расследования мигранты, совершившие наиболее грубые нарушения, будут помещены в центр содержания иностранных граждан и подвергнуты выдворению за пределы России с запретом въезда на территорию нашей страны", - сообщили в полиции.

Во время рейда в части безопасности дорожного движения сотрудники ГАИ выявили более 400 водителей, нарушивших ПДД. Их также привлекли к административной ответственности. Отмечается, что 119 нарушителей оказались мигрантами.