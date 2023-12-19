В Приангарье двое грабителей за один день убили пенсионерку и таксиста

Мужчин заключили под стражу

ИРКУТСК, 19 декабря. /ТАСС/. Полицейские в городе Свирске Иркутской области задержали двоих человек, убивших за один день пенсионерку и таксиста. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

"Как пояснили задержанные, в ходе распития спиртных напитков они решили вызвать такси, чтобы в последующем отобрать автомобиль. В процессе поездки пассажиры попытались завладеть машиной. В ходе конфликта один из злоумышленников нанес шоферу удар ножом. <…> За несколько часов до совершения убийства таксиста фигуранты проникли в дом, расположенный на улице Розы Люксембург, похитили деньги в размере 25 тыс. рублей, а затем убили 58-летнюю хозяйку", - говорится в сообщении.

Следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем), п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего). Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.