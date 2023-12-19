В Омске возбудили дело после обнаружения тела младенца в мусорном баке

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают мать ребенка

ОМСК, 19 декабря. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего по факту обнаружения в мусорном контейнере пакета с телом новорожденного. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Омской области.

"Следственным управлением СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), по факту обнаружения в мусорном контейнере на улице Малиновского в Омске пакета с телом новорожденного ребенка", - говорится в сообщении.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что девочка родилась живой и доношенной. Точная причина смерти будет установлена позднее. Правоохранительные органы разыскивают мать ребенка.

18 декабря управление сообщило об обнаружении тела ребенка без признаков насильственной смерти. Температура воздуха в Омске 18 декабря составляла около -12 градусов.