МВД объявило в розыск журналиста Камалягина по уголовной статье

Он находится за пределами России

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Псковского журналиста Дениса Камалягина (включен в реестр иноагентов), в отношении которого возбудили уголовное дело за дискредитацию Вооруженных сил России, объявили в розыск. Это следует из базы розыска МВД России.

"Камалягин Денис Николаевич. Разыскивается по статье УК РФ", - говорится в базе. По какой именно статье ведется розыск, в базе не сказано.

В пресс-службе УМВД России по Псковской области ранее сообщили ТАСС, что в отношении Камалягина возбудили уголовное дело за дискредитацию Вооруженных сил России (ч. 1 статьи 280.3 УК РФ). Журналист находится за пределами России.

Главный редактор издания "Псковская губерния" Денис Камалягин был включен в реестр иноагентов в конце 2020 года.