На Волоколамском шоссе в Москве произошло ДТП с участием нескольких автомобилей

Пострадал один человек

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. На Волоколамском шоссе столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Волоколамском шоссе (в районе дома №14) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении. Движение в районе происшествия затруднено. Автомобилистам рекомендуется выбирать пути объезда.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России уточнили ТАСС, что в аварию, предварительно, попали три автомобиля. "Информация о пострадавших уточняется. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП", - сказал собеседник агентства.

Позже стало известно, что "Газель" столкнулась с двумя припаркованными машинами, после сбив пешехода. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, в результате ДТП пострадал один человек.

"Предварительно установлено, что сегодня на Волоколамском шоссе в районе дома №14 водитель автомобиля "Газель" совершил наезд на два стоящих транспортных средства с последующим наездом на пешехода. В результате ДТП пострадал один человек", - сказал собеседник агентства.