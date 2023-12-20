В Приангарье в результате пожара более 60 человек остались без жилья

Сгорели два 12-квартирных дома, в одном из них пострадали два человека

ИРКУТСК, 20 декабря. /ТАСС/. Более 60 человек остались без жилья в городе Усть-Куте Иркутской области, где сгорели два 12-квартирных дома. Об этом сообщил мэр Усть-Кутского района Сергей Анисимов в Telegram-канале.

"Сгорело два многоквартирных деревянных дома на улицах Седова, 24 и Щорса, 75. В итоге без крова остался 61 человек. <…> Все эвакуированные жители находятся сейчас у родственников и знакомых", - написал глава района.

Прорабатываются варианты размещения погорельцев, также объявлен сбор помощи, в первую очередь одежды и обуви.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, площадь одного пожара составила 525 кв. м, второго - 300 кв. м. По предварительной информации, причиной возгорания в обоих случаях стало короткое замыкание. Ведется дознание. В одном из пожаров пострадали два человека. Мужчина с ожогами доставлен в больницу, женщина, которая получила отравление угарным газом, самовольно покинула медучреждение.