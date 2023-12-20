В Иркутской области школьник ранил ножом другого ученика

По информации Telegram-канала Shot, между ними произошел конфликт

ИРКУТСК, 20 декабря. /ТАСС/. В Иркутской области 14-летний школьник получил ножевое ранение в результате конфликта с другим учеником. Начата проверка, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Нижнеудинская межрайонная прокуратура организовала проверку по сообщению об инциденте в образовательном учреждении в городе Нижнеудинске с участием двух 14-летних школьников, в результате которого одному из них причинены телесные повреждения. В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства об охране жизни и здоровья детей, об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, об обеспечении безопасных условий для учащихся и педагогов, в том числе организации охраны и соблюдения пропускного режима", - говорится в сообщении.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

По информации Telegram-канала Shot, в Нижнеудинском районе в школе между двумя учениками произошел конфликт, один из них ударил другого ножом в грудь. Пострадавший госпитализирован.