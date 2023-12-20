Беглов заявил, что расселение рухнувшего дома завершилось 19 декабря

Губернатор Санкт-Петербурга поблагодарил районные службы и сотрудников МЧС за оперативную работу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Аварийный дом на Гороховой улице в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, где обрушились два подъезда, успели вовремя расселить, что позволило избежать жертв. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в видеозаписи после осмотра места происшествия, опубликованной в его Telegram-канале.

"Было грамотно принято решение о расселении соседнего дома. Опасности нет, но тем не менее жизни людей гораздо дороже, поэтому решения были грамотно выверены. А то, что некоторые жильцы не хотят выезжать из аварийных квартир - это неправильно, потому что если бы буквально вчера последнюю семью не расселили, то сегодня были бы совершенно другие результаты обрушения", - сказал Беглов.

В пояснении к видео отмечается, что жильцы двух подъездов аварийного здания и соседнего дома размещены в городских гостиницах. Два подъезда аварийного флигеля дома 73 на Гороховой улице обрушились около 02:00 часов ночи. Бывший доходный дом, построенный в 1885 году, находился на ремонте. По информации городских СМИ, первая трещина появилась на здании накануне.

Беглов поблагодарил районные службы, сотрудников МЧС, правоохранительных органов, жилищного комитета за оперативную и слаженную работу. На месте ведется разбор конструкций здания.