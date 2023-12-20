Жительницу Кургана задержали по подозрению в осквернении Вечного Огня

Сотрудники правоохранительных органов, в частности, изъяли записи с камер видеонаблюдения

ТАСС, 20 декабря. Уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы России возбудили в Кургане по факту тушения Вечного огня, по подозрению в совершении преступления задержали 55-летнюю местную жительницу. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично). По подозрению в совершении указанного преступления задержана 55-летняя местная жительница. По предварительным данным, вечером 18 декабря текущего года женщина пришла к постаменту, где горит Вечный огонь, и потушила его, залив водой из имеющейся при себе бутылки", - говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли видеозаписи с камер видеонаблюдения и установили очевидцев. Как уточнили в УМВД по региону, сотрудники полиции провели поквартирные обходы прилегающих к месту происшествия домов и в результате установили подозреваемую.