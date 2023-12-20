Суд приговорил к 8,5 года колонии экс-замминистра природных ресурсов Тульской области

Диана Гришина будет отбывать наказание в колонии общего режима

ТАСС, 20 декабря. Суд признал виновной в получении взяток бывшего замминистра природных ресурсов и экологии Тульской области Диану Гришину и приговорил ее к 8,5 года колонии общего режима. Также приговор вынесли второй бывшей сотруднице министерства и посреднику в передаче денег, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Приговором суда 42-летней бывшей заместителю министра назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет и шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима с запретом занимать должности государственной службы в течение восьми лет", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, вынесен приговор и второй участнице дела - бывшей сотруднице министерства - ей назначили штраф в размере 2,1 млн рублей с запретом занимать должности государственной службы в течение семи лет, а также посреднику во взяточничестве - ему назначили наказание в виде 7,5 года колонии общего режима.

Как сообщила пресс-служба управления СК РФ по региону, Гришина признана виновной по п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), ее бывшая коллега - по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), посредник - по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Как установило следствие, с 2014 по 2016 год бывший заместитель министра природных ресурсов и экологии Тульской области совместно с экс-начальником отдела недропользования получили взятку в 450 тыс. рублей от руководителя организации по добыче полезных ископаемых.

В 2017 году бывший начальник отдела недропользования была назначена на должность замминистра природных ресурсов и экологии Тульской области, она до 2019 года продолжила брать взятки через посредника, получив таким образом более 4 млн рублей. "Общая сумма преступного дохода полученного фигурантами уголовного дела составила более 4,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба судебной системы и управления судебного департамента Тульской области сообщала, что в ноябре 2022 года суд арестовал на два месяца Гришину по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, с апреля 2014 года по апрель 2019-го Гришина получила лично, а также через посредников в качестве взятки денежные средства в особо крупном размере, за совершение незаконных действий и бездействие.