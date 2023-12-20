В двух областях Украины вновь объявляли воздушную тревогу

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Воздушная тревога вновь была объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
В обоих регионах предупреждение об угрозе с воздуха действовало около 25 минут.
Кроме того, воздушная тревога была отменена в подконтрольных Киеву районах Запорожской, Херсонской областей и ДНР.
Ранее во второй половине дня воздушная тревога уже объявлялась в Харьковской и Днепропетровской областях, позднее она была отменена.
В течение дня тревога также была объявлена в Киеве и ряде других областей Украины, она продолжалась от 20 до 40 минут в разных регионах.
В новость были внесены изменения (20:12 мск) - обновлена информация об отмене тревоги.