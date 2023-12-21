В Саратовской области 125 детей сняли с поезда Тюмень - Адлер

Их отправили в больницу для проверки на наличие каких-либо заболеваний

САРАТОВ, 21 декабря. /ТАСС/. Медицинская помощь из-за подскочившей температуры понадобилась ребенку из группы, которая на поезде ехала из Тюмени в Адлер. В результате более 120 детей направили в больницу для проверки здоровья, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, через которую проходил поезд.

"Через Саратовскую область следует поезд Тюмень - Адлер. Организованной группой в сопровождении взрослых на нем едут 125 детей, отдыхавших в лагере. Вечером 20 декабря поступила информация об обращении за медпомощью ребенка с повышением температуры. Сопровождавшие группу отдыхающих медики и прибывшая бригада скорой помощи на месте провели все необходимые мероприятия", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

По его словам, Роспотребнадзор на месте оперативно развернул мобильную лабораторию, всех детей осмотрели медики. "Их доставляют централизованно автобусами в инфекционную больницу Саратовской области, чтобы проверить на наличие каких-либо заболеваний и при необходимости оказать медицинскую помощь. Учреждение полностью готово к приему пациентов. Ситуация находится под особым контролем Роспотребнадзора", - добавил Бусаргин.