В Якутске выявили нарушения в здании, где на пожаре погибли два человека

Речь идет о ненадлежащей работе пожарной сигнализации, отсутствии доступа к одному из эвакуационных выходов и неисправности механизма противопожарной двери

ТАСС, 21 декабря. Прокуратура Якутии выявила многочисленные нарушения правил пожарной безопасности в офисном здании в центре Якутска, где в октябре на пожаре погибли две девушки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В ходе выездной проверки выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности, в том числе в части ненадлежащей работы автоматической пожарной сигнализации, отсутствия доступа к одному из эвакуационных выходов, неисправности механизма противопожарной двери", - говорится в сообщении.

Кроме того, установлены нарушения в деятельности частного охранного предприятия, которое работало в здании.

Пожар произошел днем 27 октября в административном здании на проспекте Ленина в Якутске. Огонь повредил 180 кв. м. Пострадали 11 человек. Двое пострадавших, девушки 1993 года рождения, скончались в больнице. Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).