В Подмосковье вынесли приговор обвиняемым в убийстве 10 человек более 20 лет назад

Подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 и 19 лет в колонии строгого режима

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Обвиняемые в убийстве 10 человек в Москве и Подмосковье, совершенном более 20 лет назад, приговорены к срокам до 19 лет лишения свободы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подмосковного ГСУ СК РФ.

"Собранные следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю Ставропольского края и жителю ДНР. Они признаны виновными в свершении серии убийств", - говорится в сообщении. В ГСУ отметили, что приговором суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 и 19 лет в колонии строгого режима.

Следствием и судом установлено, что 6 февраля 2002 года подсудимые распивали спиртное в квартире на Арбате в Москве, где в ходе ссоры убили хозяина помещения, после чего скрылись. 9 февраля этого же года подсудимые, находясь в гостях у знакомой в частном доме в деревне Псотино Московской области, в ходе конфликта убили пять человек, в том числе малолетнюю девочку. Затем они отправились в дом соседей, которые за несколько часов до убийства также находились в гостях у потерпевшей и могли в дальнейшем изобличить их. Таким образом, с целью сокрытия уже совершенных преступлений подсудимые убили еще двух человек, нанеся им множество ножевых и рубленых ран. В дальнейшем они отправились в город Ряжск Рязанской области, где убили еще двух мужчин.

"На протяжении 20 лет убийства не удавалось раскрыть, но работа по установлению виновных лиц продолжалась. Жителя Ставропольского края задержали и доставили к следователю, на допросе он дал признательные показания, рассказав о мотивах и обстоятельствах убийств. В дальнейшем был задержан и второй фигурант", - сказали в пресс-службе.