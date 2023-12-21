В Челябинской области выплатят 5 млн рублей из-за смерти ребенка

Мальчик погиб в результате падения льда с крыши

ЧЕЛЯБИНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Нагайбакский районный суд Челябинской области взыскал 5 млн рублей морального вреда с управления образования районной администрации в пользу родителей 12-летнего мальчика, который умер в марте после падения на него глыбы льда со здания физкультурно-оздоровительного комплекса. Об этом журналистам сообщили в пресс-центре областной прокуратуры.

"Рассмотрев исковые требования родителей ребенка, суд с учетом мнения прокурора взыскал в пользу истцов с управления образования администрации Нагайбакского муниципального района компенсацию морального вреда на общую сумму 5 млн рублей. При недостаточности находящихся в распоряжении управления <…> денежных средств возложена субсидиарная ответственность на администрацию", - сказано в сообщении.

10 марта сообщалось, что сотрудники управления Следственного комитета России по Челябинской области возбудили уголовное дело по факту гибели мальчика от падения льда с крыши физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Фершампенуаз Нагайбакского района. Расследование дела было взято на контроль руководителем областного следственного управления.

15 марта со ссылкой на губернатора Челябинской области Алексея Текслера сообщалось, что глава Нагайбакского района Иван Сурменев, где мальчик погиб в результате падения льда с крыши, подал заявление о сложении своих полномочий.

Приговором Нагайбакского районного суда бывший директор оздоровительного комплекса осужден по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность) на два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.