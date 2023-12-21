В лагере в Тюмени проводится эпидрасследование после инцидента с детьми в поезде

Работают оперативные и санитарные службы

ТЮМЕНЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Тюменский лагерь "Олимпийская ребячка" проводит эпидемиологическое расследование после ситуации с детьми в поезде Тюмень - Адлер. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

"Сейчас в оздоровительном лагере "Олимпийская ребячка" работают оперативные и санитарные службы, проводится эпидемиологическое расследование", - приводят слова руководителя филиала "Олимпийская ребячка" АНО ОДООЦ "Ребячья республика" Елены Шептун в информационном центре правительства.

Также Шептун отметила, что организованная группа детей из Луганской Народной Республики выехала из оздоровительного лагеря "Олимпийская ребячка" в Тюменская области 19 декабря в 09:30 (07:30 мск). По ее словам, в течение смены медицинским персоналом три раза в день проводилась термометрия, перед отправкой вся группа прошла медицинский осмотр: заболевших и членов группы с повышенной температурой не было.

15 декабря в инфоцентре правительства сообщалось, что около 180 детей из Краснодона и Краснодонского района будут отдыхать в детских центрах "Ребячья республика" и "Олимпийская ребячка" в Тюменской области с 8 по 13 декабря и с 12 по 19 декабря.