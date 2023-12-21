В Петербурге украинца приговорили к 16 годам за финансирование "Правого сектора"

Александр Цепелев и его соучастник, Александр Панкратьев, организовали производство мефедрона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд огласил первый в своей истории приговор за финансирование экстремизма - на 16 лет в колонию строгого режима отправлен гражданин Украины Александр Цепелев, который вместе с другим соучастником организовал в городе производство мефедрона, а вырученные от продажи наркотика деньги передавал представителям украинской националистической организации "Правый сектор" (запрещена в России). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении гражданина Украины Александра Цепелева, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности), п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств), ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, и Александра Панкратьева, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ", - говорится в сообщении.

Цепелеву суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет в исправительной колонии строгого режима, а ранее судимому Панкратьеву - 17 лет в колонии строгого режима.

Как установил суд, с 1 ноября 2021 года по 6 марта 2022-го фигуранты обзавелись необходимой посудой и химическими реагентами для получения синтетического наркотика мефедрона и организовали его кустарное производство в квартире одного из домов на улице Луначарского. Там Цепелев и Панкратьев изготовили по меньшей мере 851,4 г готового наркотика и 21,9 кг жидкости, которая содержала мефедрон. Сбыть им удалось как минимум 3,35 г запрещенного вещества, остальное злоумышленники хранили в квартире. Деньги, полученные от производства наркотиков, Цепелев передавал некоему К., находившемуся на Украине, в целях материального обеспечения деятельности "Правого сектора".

Свою вину фигуранты к концу судебного следствия признали в полном объеме, однако в течение процесса Цепелев пытался выдвигать версию о том, что совершал преступления в условиях "крайней необходимости" и действовал под угрозой, а Панкратьев вовсе оспаривал свою причастность.