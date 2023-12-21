Еще четырех человек арестовали после нападения на полицейского у "Садовода" в Москве

Все фигуранты дела будут оставаться под стражей до середины февраля 2024 года

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Кузьминский суд арестовал еще четверых обвиняемых по делу о нападении на полицейского возле рынка "Садовод". Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство СК и избрал Юсупову С. Х., Абдулоеву С. С., Шарипову И. Д. и Гуриевой М. Б. меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Там добавили, что все фигуранты дела будут оставаться под стражей до середины февраля 2024 года.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что всего по делу проходят 11 человек, 7 из них предъявлено обвинение, в том числе одному - по ч. 1 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти), ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти), пятерым - по ч. 2 ст. 213 (хулиганство), ч. 1 ст. 318 УК РФ, одному - по ч. 2 ст. 213 УК РФ", - сказал собеседник агентства.

Конфликт произошел в минувшую пятницу на улице Верхние Поля после того, как водитель такси при проверке документов не подчинился требованиям участкового, попытался скрыться на машине и протащил его несколько метров, а после несколько раз ударил сотрудника полиции. При этом при задержании у водителя произошел эпилептический припадок. Полицейские оказали ему помощь и вызвали скорую. В момент оказания помощи задержанному к сотрудникам полиции подошла группа агрессивно настроенных граждан из более 80 человек. Они попытались оттеснить полицейских от задержанного, порезав колесо служебного автомобиля. Полицейским пришлось стрелять в воздух для предотвращения противоправных действий.

В итоге полицейские задержали и доставили в территориальные отделы 82 человека. Мужчина, напавший на полицейского (Сухроб Юсупов), арестован до 16 февраля. Накануне арестован Изатулло Нарзуллоев, еще один предполагаемый участник конфликта. Люблинский районный суд Москвы назначил административный арест более 50 участникам конфликта возле рынка "Садовод" за неподчинение сотрудникам полиции, в отношении более 20 принято решение о выдворении из РФ.